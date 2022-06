SKY – Napoli-Koulibaly, possibile cambio di rotta per merito di Spalletti

In casa Napoli diversi sono gli argomenti di mercato, compreso la questione dei rinnovi. Su quest’ultimo tema ci sono aggiornamenti da Luca Marchetti di Sky. “La nuova politica del club azzurro è di fissare dei paletti per il tetto ingaggi. Su Koulibaly c’è un cambio di rotta, nel senso che Spalletti si stia imponendo, per discutere del rinnovo. Diverso per Insigne e Mertens, dove il tecnico di Certaldo non ha messo becco. Ovviamente questo non signfica che ci sarà la firma, ma ad oggi il Psg non ha fatto passi in avanti. Se K2 dovesse andare via, ci sare Kim del Fenerbache”.

La Redazione