Rossitto: “Deulofeu? Ottimo giocatore, sicuramente da Napoli”

L’ex calciatore di Napoli e Udinese, Fabio Rossitto, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Deulofeu? Parliamo di un ottimo giocatore, sicuramente da Napoli, per lo stile di gioco la squadra ha bisogno di questo tipo di calciatori bravi nell’uno contro uno e intelligenti. Sicuramente farebbe fare un salto alla squadra, soprattutto dopo la perdita di Insigne. Può giocare in qualsiasi posizione davanti, ma ha due posizioni dove si trova meglio. A sinistra, ma in quella posizione ci vuole tanta resistenza, e dietro la prima punta dove può diventare devastante perché ha più freschezza fisica. In quella posizione sarebbe il top”.