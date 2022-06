PRIMAVERA FEMMINILE – Juventus-A.s. Roma 0-2, le giallorosse si confermano Campione d’Italia

Questo pomeriggio si è giocata la finale scudetto Primavera femminile tra la Juventus di Piccini e l’A.s. Roma di mister Melillo. Dopo i primi 45 minuti dove le giallorosse dominano ma manca solo il gol, ad inizio ripresa arriva la rete con Bergersen brava a sfruttare l’azione in mischia. Il raddoppio è di Pacioni dopo lo spunto personale. Al triplice fischio festa per l’A.s. Roma e per mister Melillo potrebbe essere l’ultima sulla panchina, visto che potrebbe allenare la Ternana.

JUVENTUS-ROMA 0-2 (47′ Bergersen, 80′ Pacioni)

JUVENTUS (4-3-3): Nucera; Bertucci, Lepera, Grillo, Requirez; Ruggeri (58′ Zamboni), Schatzer, Talle; Pfattner (72′ Moretti), Beccari, Arcangeli. A disp.: Sargenti, Genitoni, Costantino, Nava, Candeloro, Ferrari, Neddar All. Silvia Piccini

ROMA (4-4-2): Merolla; Battistini, Pacioni, Massimino, Zannini; Gallazzi (62′ E. Testa), Ferrara, Bergersen, Petrara; Tarantino (88′ S. Testa), Corelli. A disp.: Gilardi, Ridolfi, Bruni, Pizzuti, Martella, Tall, Montesi All. Fabio Melillo

Arbitro: Deborah Bianchi della sezione di Prato

Assistenti: Nidaa Hader – Doriana Isidora Lo Calio

Ammonizioni: Massimino (ROM), Beccari (JUV), Grillo (JUV), Bertucci (JUV)

Espulsioni: Massimino al 55′ per doppia ammonizione

