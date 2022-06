Potrebbe nascere un’asta per Oliveira, il Napoli resta vigile

Il centrocampista della Roma Sergio Oliveira è un calciatore osservato da molti club, specie dopo le voci che arrivano dal Portogallo. Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano A Bola, potrebbe nascere un’asta per l’acquisto di Sergio Oliveira. Il centrocampista è in prestito alla Roma e ha la possibilità di riscattarlo dal Porto grazie alla clausola, come riportato da NapoliMagazine, i giallorossi, però, vorrebbero uno sconto rispetto ai 13 milioni pattuiti ed è per tale motivo che potrebbero nascere nuovi scenari, uno dei quali, secondo il quotidiano, vede il Napoli interessato all’acquisto del calciatore. La volontà del centrocampista, però, è quella di rimanere a Roma: lui spera ancora nel riscatto.