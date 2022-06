Østigård, trattativa quasi chiusa. Si scambiano i documenti

Al telefono, anche dal mare, si possono fare tante cose: non c’è bisogno di presenziare nella fasi interlocutorie delle trattative. Il Brighton e il Napoli si stanno già scambiando le bozze per il trasferimento di Ostigard, il difensore centrale che lo scorso anno ha giocato con il Genoa: balla ancora qualche clausola legata a una eventuale cessione futura, ma il grosso dell’operazione è stato definito. Anche perché Ostigard sogna il riscatto in Italia dopo la retrocessione. Ostigard non è legato, ovviamente, al destino di Koulibaly: anche qui difficile che possa succedere qualcosa in queste settimane, anche perché il Barcellona, che pure lo ha tentato, è sparito per via del crac economico che rischia di travolgerlo. L’impressione è che, senza fretta, magari a partire da luglio, si proverà a trovare una intesa per il prolungamento del contratto. Ora guadagna circa un milione all’anno. De Laurentiis non avrebbe problemi a fargli iniziare, come con Insigne, la stagione in scadenza.

Fonte: Il Mattino