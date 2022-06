Obiettivi Napoli – La Premier e la Liga “insidiano” Deulofeu

Gerard Deulofeu è ad Ibiza in vacanza, ma il cellulare non smette di squillare. Il jolly d’attacco dell’Udinese attende notizie dal suo agente Albert Botines e certamente le squadre non mancano. Il Napoli di De Laurentiis e del d.s. Giuntoli si sono mossi in grande anticipo, accordo sull’ingaggio, intorno ai 2,8 milioni e contratto pluriennale. Cosa manca? Trovare l’intesa con i friulani sul prezzo, ma anche vendere alcuni giocatori come Ounas e Politano. Senza dimenticare, come riporta il CdS, che la concorrenza non manca. In Premier League ad esempio c’è il Tottenham di Antonio Conte, dove cerca un esterno capace di saltare l’uomo come il club azzurro. Anche le squadre della Liga, Villareal e Real Sociedad, ma i partenopei hanno il vantaggio di avere il gradimento del ragazzo. Si attende l’incontro tra i due presidenti per chiudere l’affare, però occhio alle “insidie”. Le parole del suo agente dei giorni scorsi: «Un’ottima alternativa, una delle migliori» intendo il Napoli.

La Redazione