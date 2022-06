Nations League – Macedonia del Nord/Gibilterra 4-0, poker balcanico

Alle 18.00, per il quarto turno del Gruppo 4 della Lega C di Nations League, in campo Macedonia del Nord-Gibilterra. Del Girone fanno parte anche Bulgaria e Georgia. All’andata era finita 0-2 in favore dei macedoni. La gara, senza storia, ha visto la vittoria della nazionale balcanica per 4-0. In campo, per circa 80 minuti, il napoletano Elmas. Di seguito il tabellino del match:

MACEDONIA DEL NORD: Alioski E. (dal 1′ st Ethemi V.), Bardhi E. (dal 1′ st Fazlagic E.), Churlinov D. (dal 1′ st Dimoski B.), Elmas E. (dal 34′ st Grozdanovski T.), Miovski B. (dal 17′ st Babunski D.), Nikolov B., Ristevski K., Serafimov N., Siskovski D. (Portiere), Todoroski T., Zajkov G.. A disposizione: Ashkovski S., Babunski D., Dimoski B., Ethemi V., Fazlagic E., Grozdanovski T., Iliev D. (Portiere), Musliu V., Naumovski K. (Portiere), Ristovski M., Spirovski S., Velkovski D. Allenatore: Milevski B..

GIBILTERRA: Annesley L., Banda B. (Portiere), Brito E. (dal 15′ st Chipolina J.), Casciaro L. (dal 14′ st Styche R.), Chipolina R. (dal 15′ st Sergeant J.), Lopes B., Olivero J., Torilla G. (dal 1′ st Ronan K.), Valarino J. (dal 29′ st Jolley E.), Walker L., Wiseman S.. A disposizione: Avellano B. (Portiere), Badr M., Chipolina J., Hernandez A., Jolley E., Lopez C. (Portiere), Morgan K., Mouelhi A., Pozo N., Ronan K., Sergeant J., Styche R. Allenatore: Ribas J..

Reti: al 4′ pt Bardhi E. (Macedonia del Nord), al 14′ pt Miovski B. (Macedonia del Nord), al 16′ pt Miovski B. (Macedonia del Nord), al 31′ pt Churlinov D. (Macedonia del Nord).

Ammonizioni: al 38′ st Nikolov B. (Macedonia del Nord) al 4′ pt Lopes B. (Gibilterra), al 39′ st Sergeant J. (Gibilterra), al 42′ st Chipolina J. (Gibilterra).