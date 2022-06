NATIONS LEAGUE – Georgia-Bulgaria 0-0, prova non sufficiente di Kvaratskeila

Questa sera a Tblisi si è giocata per la quarta giornata di Nations League la sfida tra la Georgia e la Bulgaria. All’andata i padroni di casa vinsero 2-5, ma rispetto alla sfida di una settimana fa, la partita è stata completamente diversa. Gli ospiti si sono chiusi concedendo davvero le briciole ai georgiani. , il neo acquisto del Napoli, ci ha provato con le sue giocate, ma stavolta non è stato brillante come nelle gare precedenti. L’unica occasione da segnalare è di Michauladze, ma il suo tiro finisce sul fondo. Un punto che tiene la Georgia prima e per Kvatatskeila ora le vacanze prima di partire con il Napoli per il ritiro di Dimaro-Folgarida.

La Redazione