Mertens sotto esame: in casa giallorossa esperti al lavoro

Lo studiano, lo esaminano. Non perché debbano conoscerlo meglio, ci mancherebbe. Ma vogliono studiarne nel dettaglio il rendimento, tra video e cifre, per capire se a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità. La Roma sta pensando seriamente a Dries Mertens, che da svincolato rappresenta una grande occasione di mercato. E per questo gli specialisti del settore, i match-analyst del club, sono al lavoro per fornire un report dettagliato a Mourinho e alla dirigenza. Lo stesso esame virtuale era stato superato nelle scorse settimane da Nemanja Matic, che martedì dovrebbe essere in città per le visite mediche e la firma sul contratto con la Roma (uno più uno).

Fonte: Cds