Martino: “Fabian Ruiz-Rodrigo De Paul, sarebbe forse un’ottima sostituzione”

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Fabian Ruiz e Rodrigo De Paul, sarebbe forse un’ottima sostituzione, forse il Napoli andrebbe anche a guadagnarci. L’argentino è stato acquistato dall’Atletico per 38mln, bisogna capire la valutazione di Fabian ad un anno dalla scadenza. Non so se sarà uno scambio alla pari, ma sicuramente sarebbe molto interessante. Io un pensierino a De Paul lo farei, ma non so fino a quanto l’Atletico e Simeone vorrà disfarsi dell’argentino”.