Lozano in cima alla lista Gattuso: pronta l’offerta del Valencia

Gennaro Gattuso a Valencia ha preparato una lista. C’è Hirving Lozano, almeno è questa l’ultima voce proveniente direttamente dal Messico. L’ex allenatore azzurro vorrebbe il Chucky in Liga il prossimo anno, nome che sembra ancor più concreto dei vari Mertens, Ospina, Politano e Demme fatti in questi giorni. a Valencia ha preparato una lista. C’èalmeno è questa l’ultima voce proveniente direttamente dal Messico. L’ex allenatore azzurro vorrebbe il Chucky in Liga il prossimo anno, nome che sembra ancor più concreto dei vari Mertens, Ospina, Politano e Demme fatti in questi giorni.

Il club spagnolo non avrebbe chiuso ad un eventuale arrivo de El Chucky. Secondo En Cancha, il Valencia partirebbe da una cifra intorno ai 35-36 milioni di euro per poterlo acquistare dal Napoli, offrendo al messicano sostanzialmente lo stesso ingaggio percepito in azzurro, circa 4 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, comunque, non prenderà in considerazione offerte inferiori a 40 milioni, la cifra spesa per acquistarlo.