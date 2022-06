Il primo rebus del Napoli potrebbe essere vicino alla risoluzione

Il primo e forse il più importante di tutti, al netto del valore del giocatore e dell’uomo in questione e della sua influenza sugli equilibri tecnico-tattici e nello spogliatoio. Spalletti, un anno fa, annunciò di essere pronto a incatenarsi pur di trattenere Kalidou, e poi prima e dopo la fine del campionato ha ribadito il suo ruolo all’interno della squadra: fondamentale, in un solo concetto. Lo ha detto pubblicamente e anche al presidente e al ds Giuntoli nel corso delle varie riunioni operative incentrate sulla costruzione del nuovo Napoli. Koulibaly come un pilastro imprescindibile da confermare: bene, non fa una grinza. Ma poi ci sono realtà delicate e anche complicate – a cominciare dal rinnovo – nonché le ambizioni personali. E qui entra in scena il Barça: un mito, un sogno per chi gioca al calcio. Uno charme senza fine anche se ami visceralmente la città, sei uno degli idoli del popolo azzurro nonché il nuovo capitano della squadra.

Fonte: CdS