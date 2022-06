Il Napoli e Osimhen, solo un aspetto farebbe vacillare AdL

Il Napoli e Victor Osimhen, un connubio che probabilmente proseguirà anche la prossima stagione, a meno che intervengono cifre monstre a turbare il sonno di De Laurentiis. Il presidente del club azzurro per meno di 100 milioni non ascolterà alcuna cifra. L’esempio viene dall’Arsenal che ha offerto 60 milioni, ancora troppo distante da quello che vogliono i partenopei. Del resto non si faranno sconti come ha ribadito il d.s. Giuntoli all’agente del nigeriano, perciò ad oggi è incedibile senza se e senza ma. «Grazie per l’interessamento, ma il Napoli ci ha detto che non fa sconti». Ora è chiaro che per il ritiro di Dimaro, come riporta il Mattino, si dovrà avere le idee chiare sul futuro dell’ex Lille, poi si potrà puntare su di lui e la voglia di migliorarsi sempre più.

La Redazione