I tifosi blaugrana sognano di nuovo Kouilibaly. Laporta (Pres. Barca): “Pronto a risanare i debiti!”

La settimana che comincia domani potrebbe essere fondamentale per il futuro di Koulibaly.

«Se nell’Assemblea in programma giovedì i partner approveranno le due operazioni economiche che proponiamo, risaneremo i debiti prima del previsto e potremo investire per rinforzare la squadra».

L’annuncio del presidente del Barcellona, Joan Laporta, fa sognare i tifosi blaugrana e fa tremare quelli del Napoli: Kalidou è uno dei grandi obiettivi di Xavi, è storia nota, ma la questione è stata affrontata con un pizzico di distacco proprio in virtù della situazione debitoria del club. Quantificata in 500 milioni di euro dal vicepresidente dell’area economica, Eduard Romeu. I nuovi scenari prospettati da Laporta, però, vanno rivalutati come un’ombra minacciosa nell’ottica della situazione di Koulibaly: ha rifiutato il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, tanto per cominciare, e ovviamente il richiamo del Barça ha un fascino pressoché irresistibile. Soprattutto all’alba dei 31 anni, da festeggiare il 20 giugno. Finora, dicevamo, s’è trattato più che altro di una suggestione che ha agitato un po’ le acque del Golfo, ma la possibile svolta finanziaria darebbe anche la possibilità operare. Di confezionare quella famosa offerta mai arrivata per il momento: la valutazione di partenza di De Laurentiis sfiora i 40 milioni di euro. Non resta che attendere: ormai è davvero questione di giorni.

Fonte: CdS