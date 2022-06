I tifosi azzurri ora scoprono la Kvara-mania

I tifosi, il popolo azzurro, nel frattempo, è in evoluzione: l’iniziale e classico scetticismo si è prima trasformato in curiosità e poi in complimenti. Applausi, commenti soddisfatti e addirittura entusiasti: il primo vero test sarà il campionato italiano e poi arriverà la Champions, per carità, ma le scene catturate in Nations hanno riempito gli occhi e, dicevamo, anche le menti un po’ confuse da troppi giorni di tira e molla vari su tanti fronti. Finalmente il calcio vero, sì: lui è Kvaratskhelia detto Kvara. Garantisce Elmas. Fonte: Cds