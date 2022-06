Gazzetta – Il rendimento degli esterni non è stato soddisfacente per Spalletti

Oggi La Gazzetta dello Sport analizza il rendimento di alcuni reparti del Napoli, visto però con gli occhi di Luciano Spalletti, allenatore azzurro, che sembra non essere soddisfatto in particolare degli esterni. “Nell’ultima stagione con Spalletti il rendimento di Insigne, Politano e Lozano – alternatisi insieme a Elmas nei due ruoli esterni – non è stato soddisfacente per l’allenatore azzurro, soprattutto come numero di gol. Con l’arrivo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia – che avrà bisogno dei suoi tempi per ambientarsi – e quello probabile di Deulofeu, il Napoli acquisirebbe giocatori che hanno la caratteristica di saltare l’uomo e puntare anche direttamente al tiro”.