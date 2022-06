Fabian rischia i margini, l’Udinese per Deulofeu solo cash

Caso Fabian: lo spagnolo, dopo aver detto no all’ennesima proposta di rinnovo, se non porta l’offerta da 30 milioni, resta in azzurro e (senza firma) rischia di finire ai margini del progetto. Esattamente come è successo con Milik. Gli agenti, che aspirano al Real e all’Atletico Madrid, sono stati avvisati: se non va via, deve rinnovare. Un po’ i problemi di tutti in serie A. Poi, magari, ci si accontenta di quello che si ha. Come per Politano: si, vero, Spalletti lo ha messo da parte nell’ultima parte del campionato. Ma non pare ci siano delle offerte per l’ex interista. O almeno, al Napoli non è arrivato nulla. Gattuso non farà sgarbi al Napoli: dunque, se Demme non è in vendita, non sarà lui a cercarlo. Lo stesso vale per Politano. L’Udinese non vuole Ounas e non accetta che possa essere inserito nell’operazione Deulofeu: solo cash, come è abitudine della cara bottega dei Pozzo. Intanto, c’è la fila per Gaetano: ma Giuntoli ha spiegato a tutti che resta al Napoli.

Il Mattino