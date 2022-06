Eccellente il colpo di Giuntoli e De Laurentiis: tempismo. Kvara fu ad un passo dalla serie A

Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli hanno piazzato un eccellente colpo, si è visto anche nell’ultima gara vinta dalla Georgia dell’altro KK – per semplificare chiamiamolo Kvara – contro la Macedonia del Nord dell’azzurro Elmas, proprio quella che ha sbattuto l’Italia fuori dal Mondiale. E’ stato presentato ai lettori con i servizi di Bruno Majorano: chi ha allenato questo esterno ventunenne garantisce sul suo futuro, una volta che avrà superato la fase di ambientamento, più complessa per chi deve imparare non soltanto la tattica ma anche la lingua e cambiare le abitudini alimentari, più in generale lo stile di vita.

Il Napoli si è mosso con ottimo tempismo su Kvaratskhelia, un anno fa arrivato a un passo dal Milan, dietro suggerimento del connazionale Kaladze, gloria rossonera. Preso atto della comprensibile decisione di capitan Insigne di accettare 11 milioni a stagione dal Toronto, il club ha preso il georgiano e ha raggiunto in queste ore anche l’accordo con Deulofeu, perché non sembrano molti i margini di permanenza di Mertens. Si discute la cifra del cartellino dello spagnolo con l’Udinese, la bottega della famiglia Pozzo che vende i propri gioielli a prezzi cari, come disse una volta il presidente del Napoli. Fonte CdS