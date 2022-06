Diego Alonso (c.t. Uruguay) conferma le notizie su Olivera

A Napoli sono ore di apprensione per le condizioni di Mathias Olivera, uscito in barella e in lacrime durante la sfida Uruguay-Panama, vinta dai sudamericani per 5-0. Le prime notizie sono rassicuranti, ovvero si escludono lesioni. A confermare tutto ciò ci ha pensato anche il c.t. dell’Uruguay Diego Alonso: “Le sensazioni su questo problema sono buone. Sono stati già fatti degli esami e non dovrebbe essere nulla di grave. Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli”.

La Redazione