Dall’Uruguay: Olivera, non c’è interessamento dei legamenti

Inutile negarlo. I tifosi del Napoli hanno tremato per quella che sembra una maledizione: quella del terzino sinistro, in particolare del ginocchio del terzino sinistro. Chiedere a Zuniga e Ghoulam. Ieri, il neo acquisto del Napoli, Mathias Olivera, ha infatti lasciato il campo in lacrime. Stando a notizie provenienti dall’ Uruguay e riportate da Ovacion, l’infortunio al ginocchio subito dall’ ex terzino del Getafe, durante l’amichevole tra Uruguay e Panama, non dovrebbe essere niente di troppo preoccupante. Secondo il quotidiano uruguagio e che fa riferimento a quanto detto dai parenti del calciatore, la prima diagnosi sarebbe di distorsione al ginocchio senza interessamento dei legamenti. E dovrebbe essere stata confermata. Spuntano anche i tempi di recupero: il nuovo terzino del Napoli dovrebbe stare fuori tra i 20 giorni e un mese, senza però saltare l’inizio della pre-stagione con il Napoli, in programma a partire dalla seconda settimana di luglio.