Il calcio femminile, in attesa degli Europei che inizieranno a Luglio, prosegue, con le semifinali di Coppa Italia di serie C. Le gare si giocheranno oggi e la prima sfida è piuttosto interessante: Trastevere-Vicenza, ovvero la rivelazione del girone C, contro la seconda del raggruppamento B. L’altra sfida è tra la Ternana, che da ieri ha rivelato il titolo del Pink Sport Bari in B contro lo Jesina. Ecco gli orari.

Trastevere-Vicenza ore 15,30

Ternana-Jesina ore 16,00

La Redazione