Il Corriere del mezzogiorno scrive del mercato del Napoli, che prosegue e cerca di piazzare i colpi giusti in vista della prossima stagione. In particolare si sofferma oggi sulla trattativa che riguarda Leo Ostigard. “Non rappresenta ancora un acquisto già fatto ma la trattativa è avviata. Il Napoli vuole sfruttare il contratto in scadenza nel 2023 e convincere il Brighton a cederlo per circa 4 milioni di euro bonus inclusi”.