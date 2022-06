Anche il Brentford su un obiettivo del Napoli

Prosegue spedito il mercato del Napoli, senza lasciare al caso nulla, come scrive ilmattino.it, che si sofferma su un obiettivo azzurro seguito da più di un top club di Premier. “È il Brentford l’ultimo club che si è iscritto alla corsa per Aaron Hickey, l’esterno classe 2002 del Bologna che sembra già pronto a lasciare i rossoblu dopo un’ultima stagione giocata a ottimi livelli. Il club emiliano, però, chiede tanto: oltre 20 milioni per lasciarlo partire subito, cifra chiesta anche al Brentford, ultimo (in ordine di tempo) club inglese a iscriversi nella corsa allo scozzese.Anche Aston Villa, Arsenal e Newcastle erano sembrate fortemente interessate nelle scorse settimane, ma l’idea di dover spendere una cifra così importante per il calciatore scozzese nemmeno ventenne sembra aver frenato un po’ le aspettative delle pretendenti. Tra queste, scrive il Daily Mail, c’è ancora il Napoli: gli azzurri si sono interessati concretamente a lui un mese fa, non hanno mai smesso di seguire a distanza l’evolversi delle trattative consapevoli che nessun club ha ancora accelerato.