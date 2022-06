[Video] Infortunio per Mathias Olivera, al momento si tratta di distorsione

In casa Napoli, dopo le buone prestazioni di Di Lorenzo e il gol di Zielinski, c’è apprensione per il terzino sinistro dell’Uruguay Mathias Olivera. L’ex Getafe ha subito un contrasto con il giocatore del Panama ed è uscito in lacrime in barella. La prima diagnosi è distorsione al ginocchio ma si attendono altri aggiornamenti in merito.

Infortunio per Mathias Olivera, dalla prima diagnosi in Uruguay si tratterebbe di distorsione alla caviglia. Nelle immagini il contatto che ha portato allo stop e al cambio: pic.twitter.com/chlZUnyrG7 — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) June 11, 2022

Arrivano aggiornamenti dal corrispondente dall’Italia di As Miko Calemme sull’infortunio di Mathias Olivera. Confermata la distorsione al ginocchio e quindi settimane per riprendersi.

La Redazione