Valutazioni giocatori del Napoli in calo, molti big si sono svalutati!

È stata aggiornata in queste ore la classifica dei nuovi valori dei calciatori di Serie A, riportati dal portale specializzato Transfermarkt, e per il Napoli di Aurelio De Laurentiis non arrivano ottime notizie: tra i calciatori che hanno perso maggior valore negli ultimi sei mesi, infatti, ci sono due azzurri. Al primo posto svetta Piotr Zielinski: il nuovo valore di mercato del polacco si aggira sui 40 milioni di euro, 10 in meno rispetto al valore riconosciuto all’azzurro fino alla fine del 2021. Dietro di lui spicca anche il nome di Kalidou Koulibaly: secondo Transfermarkt, infatti, il valore del difensore azzurro oggi sarebbe di 35 milioni di euro, anche qui ben 10 milioni in meno rispetto a qualche mese fa. Il calo, però, in questo caso non dipende dalle prestazioni, quanto dal contratto in scadenza tra un anno che rende infatti appetibile Kalidou ai top club europei. Nelle prime dieci posizioni della speciale classifica ci sono quattro azzurri: dopo Zielinski e Koulibaly anche Matteo Politano (20 milioni, -7 milioni) e anche Hirving Lozano (30 milioni, -5 milioni). Tra i calciatori in calo della Serie A anche Belotti, Gosens, de Vrij, Chiesa e Dybala, free agent in cerca di nuova squadra. Il calciatore con il valore più alto della squadra di Luciano Spalletti resta invece Victor Osimhen, passato da 60 a 65 milioni di euro.