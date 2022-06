Un silenzio che dice tutto o niente è quello di Ospina

Esclamativo è il silenzio di Ospina, in scadenza come Mertens il 30 giugno (a proposito: la Roma entra nella lista dei club interessati a Dries): in entrambi i casi c’è differenza tra domanda e offerta d’ingaggio, e anzi con David il colombiano c’è divergenza di vedute anche sulla durata: lui chiede un triennale, la società offre un biennale. Se vogliamo, alla situazione di Ospina è legata anche quella di Meret: Alex ha voglia di restare a Napoli e il Napoli è convinto che alla fine rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, ma lui per firmare chiede un progetto che lo riguardi in maniera più coinvolgente. Un po’ il discorso di Demme, fresco di cambio agenti: e proprio tramite il suo manager ha fatto sapere di aspirare legittimamente, ma con rispetto e senza polemica, a giocare con maggiore continuità e ad aprire una riflessione (profonda) per soddisfare le esigenze di tutti. Fonte: CdS