Il Pomigliano femminile, dopo aver confermato la categoria della serie A, pensa già al futuro e due sono le novità per la prossima stagione. La prima è che alla fine il presidente Pipola non accetterà la proposta della Lazio, ma di iscrivere la squadra nella Superlega. La seconda, come riporta tuttocalciofemminile.com, è la scelta del nuovo Direttore Generale. Dopo l’addio di Biagio Seno, il favorito è Salvatore Violante. Il club campano non lascia, anzi raddoppia.

La Redazione