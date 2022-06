Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ospina? Se non rinnova vuol dire che hai un punto debole. Meret è bravo ma Ospina è un’altra cosa. Ostigard? Mi piace tantissimo. Per me è fortissimo, è un giocatore di grande prospettiva e può essere un grande acquisto”.