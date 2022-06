Questione di mal di pancia…Demme pronto a cambiare aria

Questione di feeling? No, di mal di pancia. Politano ha chiesto la cessione e il suo agente lo ha ribadito. Il calciatore è come se non avesse trovato intesa con Spalletti e vorrebbe cambiare aria, alla ricerca di quegli attestati di stima che in azzurro non sente. Ma non è l’unico ad essere scontento. Il Napoli, tra rinnovi complicati e mercato in entrata deve anche guarire (se vuole) mal di pancia. Tra gli scontenti figura anche Demme. L’ex Lipsia nei giorni scorsi ha fatto trapelare il suo disappunto tramite il suo nuovo agente. Non ha gradito la gestione delle sue presenze da parte di Spalletti e si è detto pronto a cambiare aria. Su di lui ci sono gli occhi di alcuni club stranieri, pronti a bussare alla porta del Napoli.

Il Mattino