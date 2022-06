Politano? Giù due squadre di serie A in pressing su Giuffredi

Anche Politano ha spiegato al mondo del calcio di avere voglia di cambiare aria: non avverte più la fiducia di Spalletti e così il suo agente, Mario Giuffredi, ne ha parlato molto chiaramente, e anche in questo caso senza sollevare polveroni, con la ferma intenzione di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Un’idea? Gattuso lo stima e lo prenderebbe volentieri, ma il suo Valencia è obbligato a far quadrare i conti. Come Matteo è Ounas, tra l’altro in scadenza nel 2023: non vuole rinnovare, ha chiesto di cambiare aria e Monza e Torino hanno manifestato interesse. Fine della storia. Anzi no: perché di lui si parla poco, in linea con il personaggio, ma Zielinski non è considerato incedibile e il Bayern ci fa un pensierino. Il valore, però, è elevato. Come il suo ingaggio: 4 milioni o giù di lì. Fonte: CdS