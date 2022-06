Perillo: “A conferma di come sia cambiato il calcio, Giordano in Nazionale collezionò solo 13 presenze”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato sui social l’attuale situazione della nazionale italiana di calcio, eliminata dai prossimi mondiali in Qatar, e che sta giocando in questi giorni sta giocando la Uefa Nations League. “A conferma di come sia cambiato il calcio, Bruno Giordano in Nazionale collezionò solo 13 presenze. Classe pura e potenza, centravanti stile sudamericano. “L’italiano più forte con cui ho mai giocato”, disse Maradona. Oggi nelle nazionali gioca anche LaQualunque”