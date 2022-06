Per Deulofeu il Napoli non ha fretta ed ha due certezze

Uno degli obiettivi del mercato estivi in entrata è certamente Gerard Deulofeu dell’Udinese, ma è chiaro che prima si dovrà vendere per poi arrivare al jolly argentino. Per l’ex tra gli altri di Barcellona, Milan e Watford, l’accordo c’è da tempo con un ingaggio sotto i tre milioni come nella nuova politica del club azzurro. Adesso c’è da limare gli ultimi dettagli con la società friulana. Due sono le certezze, come riporta il Corriere dello Sport, la prima è che c’è la vogli di vestire l’azzurro di Deulofeu, la seconda è che basta una chiamata tra AdL e patron Pozzo per chiudere l’affare. Il Napoli non vuole andare oltre i 18 milioni dei 20 chiesti dall’Udinese. Ovviamente senza fretta, perchè prima si dovrò decidere su Ounas, piace a Monza e Milan, ma anche Politano che è seguito dal Valencia dell’ex Gattuso.

La Redazione