Non era una scommessa, De Laurentiis ripunta sul friulano

De Laurentiis è convinto di strappare il sì di Meret per il rinnovo fino al 2027, altri quattro anni (rispetto all’attuale scadenza fissata al 2023) per prendersi il Napoli dopo anni d’attesa, stop, panchine e nostalgie. Dialogando col club, Meret ha sempre chiarito la sua posizione: felice di restare ma solo avvertendo la fiducia dell’allenatore. Ospina, titolare in campionato con Spalletti, non ha risposto all’invito del presidente, che aveva proposto un biennale e sperava di ottenere una risposta (anche negativa) in tempi rapidi. Il colombiano, invece, non ha ancora sciolto le riserve, ma il Napoli ha fretta di risolvere il caos tra i pali e per questo, oltre a lavorare per il rinnovo di Meret, ha chiacchierato con Sirigu sondando la sua disponibilità che ha ricevuto subito. Fonte: CdS