Nations League – Ore 20,45 Galles-Belgio, le formazioni ufficiali. Out Mertens

Alle ore 20,45 per la terza giornata di Uefa Nations League si giocherà Galles-Belgio. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Mertens non è neanche in panchina, a causa di problemi fisici.

GALLES (4-4-2): Hennessey; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Wilson, Ampadu, Allen, Williams; Bale, James.

Allenatore: Rob Page.

BELGIO (3-4-3): Casteels; Dendoncker, Boyata, Theate; Meunier, Tielemans, Witsel, Trossard; De Bruyne, Batshuayi, Carrasco Allenatore: Roberto Martinez

A cura di Emilia Verde