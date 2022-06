Napoli, per la prossima stagione sono solo due le certezze a centrocampo

Il campionato è terminato da poco ed è tempo di mercato, tra rinnovi, cessioni e nuovi arrivi, e per il Napoli sono solo due le certezze a centrocampo, come scrive oggi ilmattino.it. “ A centrocampo le due certezze anche per l’anno prossimo sono quelle di Zambo Anguissa, riscattato dal Fulham e Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che si è rilanciato in pieno con l’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra. Da capire ancora quello che sarà il futuro di Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha rinnovato il contratto: il centrocampista spagnolo potrebbbe restare fino alla scadenza a parametro zero, oppure essere ceduto in questa sessione di mercato se arriverà qualche proposta ritenuta congrua dal club azzurro. Diversi i centrocampisti monitorati dal Napoli, poi le eventuali mosse in entrata saranno collegate alle uscite: tra i profili seguiti già da tempo ci sono Barak del Verona e Veretout della Roma”.