Molti contratti senza ancora il rinnovo, si candida un costo zero

Le tensioni di alcune situazioni contrattuali – ci sono anche Fabian che ha ricevuto un ultimatum dal club perché respinge le proposte di rinnovo, Demme e Politano che hanno chiesto di avere più spazio da Spalletti o in alternativa di cambiare squadra – non devono far immaginare ai tifosi del Napoli fosche prospettive per la prossima stagione. Proprio Kvaratskhelia, con la sua elegante freschezza e i suoi bei colpi, può rappresentare una gradita ventata nuova. E poi c’è Olivera che coprirà finalmente il buco sulla fascia sinistra, pronto a giocarsela con Rui per il posto da titolare. I segnali di insofferenza di Politano hanno spinto la società a sondare Januzaj, che non ha rinnovato l’accordo con la Real Sociedad: sarebbe un altro bel colpo, peraltro a costo zero. Fonte: Il Mattino