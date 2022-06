Mertens per Mou sarebbe il classico jolly

L a Roma tratta con Dries Mertens. Non significa che lo prenderà ma è l’indizio di una riflessione strategica: Mourinho sarebbe felice di avere un giocatore esperto, anche avanti con gli anni, per ogni ruolo. In porta c’è Rui Patricio, in difesa Smalling, a centrocampo arriverà Matic, in attacco l’uomo giusto può essere Mertens che non ha raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto con il Napoli. Non bisogna dimenticare, peraltro, che lo scorso anno la Roma cominciò la stagione con tre punte centrali, perché così voleva Mourinho. Di sicuro Mertens, avvistato più volte a Roma in vacanza, si sente ancora un calciatore importante. E sceglierà la destinazione pure in base alle prospettive tecniche: con Mourinho non partirebbe titolare ma avrebbe la possibilità di occupare tutti i ruoli dell’attacco, specialmente in caso di virata sul 4-2-3-1. Sarebbe un rinforzo prezioso per la Roma, a certe condizioni economiche.

Fonte: CdS