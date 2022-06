Meret-Ospina, il Napoli ha già fatto la sua scelta con un vice di lusso

Il Napoli e il nodo dei portieri da sciogliere, ma la sensazione è che la scelta sia stata fatta. Ospina, nonostante la proposta di un contratto biennale da 2 milioni, non ha ancora risposto a De Laurentiis e la sensazione è che non si aspetterà ancora molto. Al momento l’estremo difensore non ha ricevuto offerte allettanti, anche se gli interessamenti non mancano. Alla fine invece si andrà verso Meret ed un rinnovo fino al 2027. Con l’addio di Ospina, come riporta il CdS, il portiere friulano sarà promosso titolare e al centro del progetto. Oltre all’ex Udinese e Spal, il vice sarà Sirigu, estremo difensore esperto e che potrà fare da chioccia al buon Alex. C’era anche Gollini, ma il portiere sardo è stato bloccato da tempo. Quindi a meno di colpi di scena per Ospina, la scelta per la porta è stata fatta.

La Redazione