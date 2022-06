Martino: “Mertens alla Roma? Ci sono tante voci, ne sentiremo tante altre”

Il giornalista e radiocronista, Carmine Martino, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Mertens alla Roma? Ci sono tante voci, ne sentiremo tante altre. Non mi meraviglia che ci possono essere tanti club interessati a Dries, ha tanta voglia di giocare ed è ancora integro. In questo momento c’è tanto nervosismo in città intorno alla squadra e le conseguenze le sta pagando anche questa trattativa. Non escludo che possa esserci l’accordo tra il belga e il Napoli, che non voleva rinnovare automaticamente e ha chiesto una proposta. E’ arrivata, ma non poteva essere molto più bassa. Infatti Dries ama la città, ma deve pensare anche alla sua carriera. Non escludo che non possa esserci qualche spiraglio nei prossimi giorni. Dipende anche dalle proposte che arriveranno dagli altri club”.