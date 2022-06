“Lo scambio era fatto, poi…”

Sul mattino.it:

“Federico Gatti era uno degli obiettivi del Napoli lo scorso gennaio, il calciatore rivelazione dell’ultimo anno in Serie B. Alla fine ha scelto il passaggio alla Juventus, ma il centrale difensivo italiano poteva davvero diventare azzurro. «C’è stato un momento della stagione in cui stavamo facendo uno scambio col Napoli, dando agli azzurri Gatti e soldi per acquistare Zerbin» ha rivelato Guido Angelozzi, direttore tecnico del Frosinone Proprio nel Lazio Alesso Zerbin – che è di proprietà del Napoli – è esploso quest’anno e nel finale di stagione si è anche preso la scena con la nazionale. «Zerbin lo conoscevo, e un anno fa lo volli a tutti i costi anche se il Napoli non volle darmi nulla» ha raccontato in conferenza. Lo scambio era quasi fatto, poi Zerbin fece due gol a Monza e il mio interlocutore del Napoli bloccò tutto perché per lui Zerbin valeva quanto Gatti”.