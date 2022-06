L’ex Bagni: “Colley o Romagnoli come sostituti di Koulibaly? Ecco chi deve prendere”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Bagni

“Ci vorrebbe qualcosa di più, prenderei un Giocatore di maggior valore visto se andasse via Koulibaly. Anche Senesi andrebbe bene. Saliba è andato sempre in prestito, vuol dire che ancora non è pronto per il campionato inglese e forse neanche per il nostro campionato. Non devono esserci distanze tra le varie parti che amano il Napoli.

Politano? È un giocatore che ha le caratteristiche che servono per giocare come fa il Napoli. Lui sa benissimo che in un’altra annata così verrebbero fuori tutte le magagne di quest’anno. Forse pensa di avere un posto fisso in un’altra squadra, è uscito allo scoperto. È un’altra grana che potrebbe inserirsi per il prossimo anno. Avevamo un presidente come Ferlaino che gioiva e soffriva come quelli che guardavano la partita. C’è un nome che il Napoli segue ma ancora deve uscire, ma non si tratta di una prima scelta. Parlo di un centrocampista, ma c’è il nome anche di un difensore. Meret? Certe persone e certi calciatori hanno bisogno di spazi enormi per sapere che se sbagliano possono giocare anche la domenica dopo. Meret non vuole un altro anno con Ospina lì vicino sapendo che potrebbe giocare poco. Vuole uno come Sirigu che accetterebbe di giocare meno.

Cosa avrei detto ai giocatori alla fine del primo tempo di Napoli-Verona? Una svegliatina bisognava darla non solo ai nostri giocatori, ma anche agli altri facendo capire con le buone o con le cattive che avrebbero dovuto lasciare i tre punti lì. Non si vince solo con la bellezza, arriva chi ha più rabbia. In quella partita ci voleva rabbia, molta rabbia”.