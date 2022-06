L’azzurro Meret tra i portieri più “preziosi” della Serie A

Alex Meret ha chiesto chiaramente di poter giocare di più, e finchè non sarà chiaro il futuro di Ospina in azzurro, anche il suo sarà un punto interrogativo, ma questo non ha impedito di trovarlo fra i più cari della Serie A, come scrive ilmattino.it. Il finale di stagione non è stato indimenticabile, il futuro è ancora tutto da scrivere. Eppure Alex Meret resta tra i portieri con più valore in Serie A. Dietro l’irraggiungibile Mike Maignan, quest’anno leader e campione d’Italia (35 milioni), c’è quasi il vuoto: Musso dell’Atalanta è valutato dal sito specializzato Transfermarkt 18 milioni di euro, davanti a Szczesny (15), poi c’è proprio Alex Meret.Il valore del portiere del Napoli è fissato a 10 milioni di euro, esattamente come i colleghi Vicario e Cragno, retrocesso in B con il Cagliari. Tutti i portieri delle prime posizioni hanno avuto continuità nell’ultima stagione, al contrario di Meret, utilizzato solo tre volte negli ultimi tre mesi della stagione.