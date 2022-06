Hysaj sul mercato…

Secondo il Corriere Dello Sport, l’ex azzurro Elseid Hysaj non ha convinto Sarri e la Lazio lo mette sul mercato:

“Via Hysaj, dentro uno terzino più giovane. Possibilmente under 25 e potenzialmente titolare da subito. La strategia è questa. L’hanno concordata Sarri e Lotito, in uno dei loro numerosi confronti per programmare il mercato e la rosa della prossima stagione. Ed il club sta provando a far combaciare tutte le tessere del puzzle. Trovando, prima, sistemazione per l’ex Napoli. Che non ha convinto del tutto al suo primo anno laziale. E, solo successivamente, acquistando un giocatore che possa prendere il suo posto in organico.

Fonte: CdS