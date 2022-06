Fulvio Giuliani: “Spero resti Koulibaly, Bernardeschi è una scommessa”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fulvio Giuliani per parlare del mercato in casa Napoli:

“L’aria che tira non è meravigliosa, ma mi hai ricordato che potrebbero accadere tante cose. Mi piacerebbe tantissimo se Koulibaly restasse un altro anno. Nessuno di noi si meraviglia più di quello che accade, ci sta tutto, non facciamo gli ingenui e i nostalgici. Per chi ama questo sport sarebbe bello trovare qualche eccezione. Deulofeu per Mertens? Sono due cose diverse. Il primo Deulofeu non mi piaceva proprio, ma nessuno discute le qualità. Il ragazzo che abbiamo visto a Udine si impone da solo. Credo sia bene lasciare andar via Politano se non si sente coinvolto, Bernardeschi è una grande scommessa. Ma con Politano motivato, voto per lui”.