FOTO – Koulibaly a Gattuso: “In bocca al lupo leone!”

Rino Gattuso, ex allenatore del Napoli, è il nuovo tecnico del Valencia, ed anche il suo ex calciatore Kalidou Koulibaly ha voluto congratularsi con lui, come scrive ilmattino.it. Di messaggi in privato ne avrà ricevuti tanti, ma in pubblico non si è sottratto Kalidou Koulibaly, che via Instagram ha voluto fare gli auguri a Gennaro Gattuso, da poco annunciato nuovo allenatore del Valencia. I due hanno lavorato a Napoli per un anno e mezzo, vincendo anche una Coppa Italia, che Kalidou ha ricordato con foto sui social: «In bocca al lupo» ha scritto il difensore azzurro con tanto di leoni in foto, per ricordare sia la sua provenienza senegalese che l’attitudine combattiva di Ringhio.