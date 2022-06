[Formazioni] Inghilterra-Italia, ritorno a destra di Di Lorenzo e tre novità per Mancini

Questa sera a Wolveremphton si giocherà per la terza giornata di Nations League, la sfida tra l’Inghilterra e l’Italia, ovvero il replay a distanza di quasi un anno della finale degli Europei. Per il c.t. Southgate punterà in attacco su Herry Kane, con alle spalle Bowen, Mouth e Grealish. In casa azzurra ci sarà il ritorno di Di Lorenzo e con i debutti di Luiz Felipe, Di Marco e in attacco di Caprari. L’Italia è prima con 4 punti e c’è la voglia ancora di crescere con la politica dei giovani, mentre per gli inglesi c’è voglia di rivalsa dopo la finale persa agli Europei e il solo punto nella fase a gironi.