Elmas è il primo azzurro che “Kvara” ha incontrato per via delle nazionali!

Napoli scopre Kvaratskhelia. Detto Kvara: il nome è quello che è, inutile girarci intorno, e sebbene la pronuncia non sia poi così complessa – Cuaraschelia – il soprannome-diminutivo è un vero toccasana. Promosso. Promosso in tutti i modi, per la verità: nell’ultima settimana, e per la precisione dal 2 giugno a giovedì, ha segnato tre gol in altrettante partite di Nations giocate con la Georgia. Uno con Gibilterra, un pallonetto; uno con la Bulgaria che affronterà di nuovo domani prima delle vacanze, su rigore; e poi quello con la Macedonia di Elmas, il primo compagno azzurro conosciuto da quando ha firmato con il Napoli fino al 2027. I due si sono presentati, hanno scherzato, si sono affrontati seriamente e poi hanno studiato le rispettive maglie: numero 7 Kvara, numero 7 Elif. Anche nel Napoli: il preferito del nuovo acquisto, insomma, è già occupato a meno di cambiamenti e accordi tra loro, si vedrà. Dettagli.

Fonte: Cds