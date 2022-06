Due azzurri fra i centrocampisti più “preziosi” della Serie A

Non è sicuro il suo futuro in azzurro, perchè il rinnovo è ancora in alto mare, ma una cosa è certa, Fabian Ruiz è uno degli uomini fondamentali per questo Napoli. In più, Transfermarkt.it pubblica sui social la classifica dei centrocampisti più cari della Serie A. Al terzo posto, dopo Barella e Milinkovic Savic, figura proprio lui, Fabian Ruiz, con un valore di mercato di 55 milioni. Ma non è il solo centrocampista azzurro, infatti al settimo posto, al pari di Brozovic, c’è Piotr Zielinski, con un valore di 40 milioni.