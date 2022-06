DIFESA – Il Napoli ha “bloccato” Ostigard, ecco quanto darà al Brighton

Uno dei reparti che il Napoli dovrà completare è certamente la difesa, in attesa di Koulibaly e le eventuali offerte dall’estero, visto che non rinnoverà con il club azzurro. Come riporta il CdS, sembra ormai fatta per Ostigard. Il difensore norvegese ex Genoa, protagonista di buone prestazioni in nazionale, è stato praticamente “bloccato”. La società partenopea al Brighton darà 4 milioni come prezzo per il giocatore scandinavo, ma si attende anche l’addio di Tuanzebe, che tornerà al Manchester United.

La Redazione