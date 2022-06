Demme si aggiunge alla lista degli azzurri dal futuro “incerto”

E’ un inizio di mercato piuttosto anomalo per il Napoli, che ha dichiarato cedibili tutti i calciatori, perciò, tranne pochi casi, il futuro per gli azzurri è per tutti un grande punto interrogativo. Alla lunga lista si aggiunge anche il centrocampista Diego Demme, che ha il contratto in scadenza nel 2024, come scrive ilmattino.it. “Diego Demme è sotto contratto con il Napoli per altri due anni (scadenza nel 2024) ma il suo futuro non è ancora sicuro in maglia azzurra, tutto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno in questa sessione di mercato. Nell’ultimo campionato il centrocampista tedesco ha giocato meno da titolare rispetto alla stagione precedente, da capire quindi se per lui potranno aprirsi altre possibilità”.